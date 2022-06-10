Политтехнолог Медведчука получил обвинение в госизмене: был "завязан" на спецслужбы РФ

Ранее арестованному СБУ политтехнологу Медведчука Михаилу Погребинскому выдвинули подозрение в государственной измене, поскольку его деятельность повредила суверенитету и территориальной целостности Украины, а также у него были связи со страной-террористом РФ , информирует Апостроф .

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ проанализировали массив доказательств и выдвинули подозрение о госизмене Михаилу Погребинскому сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, согласно которой высказывания и деятельность политтехнолога наносили вред суверенитету и территориальной целостности Украины.

Во время обысков, проведенных сотрудниками СБУ , были изъяты вещи и документы, свидетельствующие о связях политтехнолога Медведчука с Россией , в частности, изъяли аналитические материалы по проведению "денцификации и демилитаризации Украины". Также СБУ установила фигурант дела, связанный с сотрудниками спецслужб страны-агрессора РФ , которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием. К тому же Погребинский регулярно участвовал в пропагандистских программах на росТВ, возглавляя так называемую группу экспертов.