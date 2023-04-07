СБУ повідомила про підозру «політтехнологу» Медведчука

Олександру Лазарєву інкримінують дві статті Кримінального кодекса.

Служба безпеки України повідомила про підозру Олександру Лазарєву – «політологу» Віктора Медведчука. За даними СБУ, підозрюваний допомагає Росії у війні проти України та переховується в окупованому Криму.

СБУ повідомила про підозру «політтехнологу» Медведчука
© СБУ

«Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Для цього був частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», Zik, NewsOne, «112» і russia today», – повідомили в СБУ.

У спецслужбі додали, що Лазарєв у своїх коментарях не раз виправдовував агресивну політику Москви. Водночас бойові дії на сході України підозрюваний називав «громадянською війною».

Після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого він виїхав за кордон. А згодом Лазарєв приїхав до окупованого Криму. На півострові він приєднався до найближчого оточення окупаційного «глави» Аксьонова, якому і зараз допомагає проводити ворожі інформкампанії.

Лазарєву повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українцівСБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українців
Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомили про підозруПостачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомили про підозру
Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозруОрганізував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозру
Екс-директору "Антонова" повідомили про підозру: подробиці гучної справиЕкс-директору "Антонова" повідомили про підозру: подробиці гучної справи
«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ«Узаконили» анексію українських територій: СБУ повідомила про підозру суддям конституційного суду РФ
За впровадження рублів на окупованих територіях України СБУ оголосила підозру важливому російському банкіруЗа впровадження рублів на окупованих територіях України СБУ оголосила підозру важливому російському банкіру
Працював на Росію: СБУ повідомила про підозру народному депутату, фотоПрацював на Росію: СБУ повідомила про підозру народному депутату, фото
СБУ оголосила підозру російській пропагандинстці МонтянСБУ оголосила підозру російській пропагандинстці Монтян
СБУ повідомили про підозру гендиректора «Російської залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненнюСБУ повідомили про підозру гендиректора «Російської залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненню
Накрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглимНакрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглим
Последние новости
Подгружаем последние новости