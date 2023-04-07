СБУ повідомила про підозру «політтехнологу» Медведчука

Олександру Лазарєву інкримінують дві статті Кримінального кодекса.

Служба безпеки України повідомила про підозру Олександру Лазарєву – «політологу» Віктора Медведчука. За даними СБУ , підозрюваний допомагає Росії у війні проти України та переховується в окупованому Криму.

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«Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Для цього був частим «гостем» в ефірах підсанкційних каналів «Наш», Zik, NewsOne, «112» і russia today», – повідомили в СБУ .

У спецслужбі додали, що Лазарєв у своїх коментарях не раз виправдовував агресивну політику Москви. Водночас бойові дії на сході України підозрюваний називав «громадянською війною».

Після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого він виїхав за кордон. А згодом Лазарєв приїхав до окупованого Криму. На півострові він приєднався до найближчого оточення окупаційного «глави» Аксьонова, якому і зараз допомагає проводити ворожі інформкампанії.

Лазарєву повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).