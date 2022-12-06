У Мелітополі вчинили замах на екс-соратника Медведчука та Ківи: що відомо

Уранці у вівторок, 6 грудня, в окупованому Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика пролунав потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Апостроф .

Він зазначив, що вибух був настільки потужним, що його почуло півміста.

Пізніше Федоров уточнив, що це був замах на колаборанта Миколу Волика, котрий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку соціалістичної партії та побував депутатом Мелітопольської районної ради.

"Після окупації Мелітополя став активним поплічником місцевих гауляйтерів. О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився", - написав мер Мелітополя.

У свою чергу "РІА Мелітополь" повідомляє, що сили опору здійснили замах на колаборанта Миколу Волика. Вибух пролунав біля першого під'їзду "5-го дробу" на Мікрорайоні.

"Підсмажився" колаборант Микола Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. У свій час він був співзасновником підприємства, що займається перевезеннями - АТП "АСА". Також Волик мріяв про політичну кар'єру та дружив із Ківою. Навіть очолив міську організацію Соціалістичної партії України. Проте з Ківою не склалося і він подався до ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні