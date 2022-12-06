У Мелітополі вчинили замах на екс-соратника Медведчука та Ківи: що відомо
Уранці у вівторок, 6 грудня, в окупованому Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика пролунав потужний вибух.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров, інформує
Він зазначив, що вибух був настільки потужним, що його почуло півміста.
Пізніше Федоров уточнив, що це був замах на колаборанта Миколу Волика, котрий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку соціалістичної партії та побував депутатом Мелітопольської районної ради.
"Після окупації Мелітополя став активним поплічником місцевих гауляйтерів. О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився", - написав мер Мелітополя.
У свою чергу "РІА Мелітополь" повідомляє, що сили опору здійснили замах на колаборанта Миколу Волика. Вибух пролунав біля першого під'їзду "5-го дробу" на Мікрорайоні.
"Підсмажився" колаборант Микола Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. У свій час він був співзасновником підприємства, що займається перевезеннями - АТП "АСА". Також Волик мріяв про політичну кар'єру та дружив із Ківою. Навіть очолив міську організацію Соціалістичної партії України. Проте з Ківою не склалося і він подався до ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні