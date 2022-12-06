У Мелітополі вчинили замах на екс-соратника Медведчука та Ківи: що відомо

Уранці у вівторок, 6 грудня, в окупованому Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика пролунав потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Апостроф.

Він зазначив, що вибух був настільки потужним, що його почуло півміста.

Пізніше Федоров уточнив, що це був замах на колаборанта Миколу Волика, котрий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював місцеву ланку соціалістичної партії та побував депутатом Мелітопольської районної ради.

"Після окупації Мелітополя став активним поплічником місцевих гауляйтерів. О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився", - написав мер Мелітополя.

У свою чергу "РІА Мелітополь" повідомляє, що сили опору здійснили замах на колаборанта Миколу Волика. Вибух пролунав біля першого під'їзду "5-го дробу" на Мікрорайоні.

"Підсмажився" колаборант Микола Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. У свій час він був співзасновником підприємства, що займається перевезеннями - АТП "АСА". Також Волик мріяв про політичну кар'єру та дружив із Ківою. Навіть очолив міську організацію Соціалістичної партії України. Проте з Ківою не склалося і він подався до ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Блок рекламы


Похожие новости
Екс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомоЕкс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомо
Під Херсоном окупанти розстріляли жінку: що відомоПід Херсоном окупанти розстріляли жінку: що відомо
У Горлівці у загиблих "вагнерівців" вилучають документи, а тіла вивозять у невідомому напрямку — ГенштабУ Горлівці у загиблих "вагнерівців" вилучають документи, а тіла вивозять у невідомому напрямку — Генштаб
Людина Медведчука: Павло Костенко увійшов до складу виконкому НОКуЛюдина Медведчука: Павло Костенко увійшов до складу виконкому НОКу
Убито кадировця, який у 2014 році знущався з відомої українки: фотоУбито кадировця, який у 2014 році знущався з відомої українки: фото
Шевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомоШевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомо
Окупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – ФедоровОкупанти у Мелітополі оголосили збір донорської крові для своїх поранених – Федоров
Друг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті УкраїниДруг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті України
«Пускали струм до втрати свідомості»: на Херсонщині знайшли ще одну катівню«Пускали струм до втрати свідомості»: на Херсонщині знайшли ще одну катівню
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости