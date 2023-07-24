Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо

Було зафіксовано близько 15 Shahed.

Голова Ренійської громади Ігор Плехов повідомив, що в ніч на понеділок, 14 липня, окупанти атакували дронами-камікадзе порт "Рені", інформує видання "Рені-Одеса. Наш спільний дім".

За словами Плехова, війська РФ зруйнували три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту.

Було зафіксовано близько 15 Shahed. Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

Нагадаємо, РФ котру ніч поспіль продовжила атакувати Одеську область із повітря. Зокрема, в ніч на 24 липня ворог направив на регіон дрони Shahed-136. Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. За попередньою інформацією від ОК "Південь", четверо працівників порту постраждали.


Анна Конюченко, ZN.ua





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