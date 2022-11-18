Друг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті України

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, партнер кума Путіна, Нестор Шуфрич, на дев’ятому місяця від початку повномасштабного російського вторгнення, став членом НОКу. Його було переобрано як представника Федерації стрільби з луку. При цьому Шуфрич тісно пов'язаний з Медведчуком не лише у партійних та політичних справах, інформує Апостроф.

Так, він, за інформацією розслідування "Схеми", є сусідом Медведчука у Криму.

Тут, вже після анексії півострова, Шуфрич оформив майно за окупаційним російським законодавством, таким чином визнавши Крим російською територією.

Вже після початку повномасштабного російського вторгнення, у березні, Шуфрич був спійманий українськими військовими, при намаганні фотографувати блокпости у центрі столиці. На ранок наступного дня нардепа відпустили.

Також, Шуфрич, як і багато членів забороненої ОПЗЖ, постійно висловлював російські наративи про нейтральний статус для України, фактично готувавши підґрунтя для російського вторгнення. І якщо його друг та однопартієць Віктор Медведчук був затриманий, звинувачений у державній зраді, а пізніше обміняний на українських полонених, то Шуфрич не поніс жодної відповідальності за свої дії.

Це може свідчити, що внутрішня сітка агентів Кремля, яку вибудовував Віктор Медведчук, наразі трансформувалися і, судячи з призначень та уникнення від відповідальності, на прикладі Шуфрича, успішно продовжує свою діяльність.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомоШевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомо
Зеленський обговорив із Домбровскісом залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови УкраїниЗеленський обговорив із Домбровскісом залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України
Будь-який об’єм озброєння з Ізраїлю має велике значення для України – посол КорнійчукБудь-який об’єм озброєння з Ізраїлю має велике значення для України – посол Корнійчук
Масштаби замінування України дорівнюють двом Австріям – ДСНСМасштаби замінування України дорівнюють двом Австріям – ДСНС
Окупанти змушують відмовлятися від громадянства України мешканців Луганщини: "втратити вже не вийде"Окупанти змушують відмовлятися від громадянства України мешканців Луганщини: "втратити вже не вийде"
Терміни закінчення війни: в Офісі президента назвали можливий варіант деокупації УкраїниТерміни закінчення війни: в Офісі президента назвали можливий варіант деокупації України
Берлусконі вважає, що зможе організувати переговори України та РФ до кінця грудняБерлусконі вважає, що зможе організувати переговори України та РФ до кінця грудня
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорівУ МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
"Щоб у їхніх камерах було світло": Данилов розповів, чому Кремлю не варто знищувати енергосистему України"Щоб у їхніх камерах було світло": Данилов розповів, чому Кремлю не варто знищувати енергосистему України
Лише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – РезніковЛише перемога України над РФ дозволить виконати рішення суду у справі MH17 – Резніков
Последние новости
Подгружаем последние новости