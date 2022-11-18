Друг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті України

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, партнер кума Путіна, Нестор Шуфрич, на дев’ятому місяця від початку повномасштабного російського вторгнення, став членом НОКу. Його було переобрано як представника Федерації стрільби з луку. При цьому Шуфрич тісно пов'язаний з Медведчуком не лише у партійних та політичних справах, інформує Апостроф .

Так, він, за інформацією розслідування " Схеми ", є сусідом Медведчука у Криму.

Тут, вже після анексії півострова, Шуфрич оформив майно за окупаційним російським законодавством, таким чином визнавши Крим російською територією.

Вже після початку повномасштабного російського вторгнення, у березні, Шуфрич був спійманий українськими військовими, при намаганні фотографувати блокпости у центрі столиці. На ранок наступного дня нардепа відпустили.

Також, Шуфрич, як і багато членів забороненої ОПЗЖ, постійно висловлював російські наративи про нейтральний статус для України, фактично готувавши підґрунтя для російського вторгнення. І якщо його друг та однопартієць Віктор Медведчук був затриманий, звинувачений у державній зраді, а пізніше обміняний на українських полонених, то Шуфрич не поніс жодної відповідальності за свої дії.

Це може свідчити, що внутрішня сітка агентів Кремля, яку вибудовував Віктор Медведчук, наразі трансформувалися і, судячи з призначень та уникнення від відповідальності, на прикладі Шуфрича, успішно продовжує свою діяльність.