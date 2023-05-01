Клуб зрадників: до нового «руху» Медведчука увійшли політтехнологи, які втекли з України – «Схеми»

Деякі з них незрозуміло як виїхали з країни уже під час воєнного стану.

Обвинувачений у державній зраді колишній народний депутат України Віктор Медведчук, якого минулого року обміняли на 200 українських захисників, створив у Росії новий політичний «політичний рух» під назвою «Другая Украина». До нього долучились політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ, обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи, які втекли з України. Про це йдеться у матеріалі «Схем», інформує ZN.ua.

Клуб зрадників: до нового «руху» Медведчука увійшли політтехнологи, які втекли з України – «Схеми»
© Служба безпеки України

«Проєкт "Другая Украина" із кінця січня 2023 року почав вести свою діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа. Мовляв, Україною керують "божевільні нацистські бандити", які намагаються нав’язати "сатанізм та беззаконня", а Володимир Зеленський розв’язав "священну війну", "осквернивши Києво-Печерську лавру"», – йдеться в матеріалі.

До політичного руху Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями.

Володимир Скачко, обвинувачений у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Його з березня 2019 року розшукує СБУ. У Офісі генпрокурора повідомили «Схемам», що перебуває у Москві, але відомостей про те, як він виїхав з території України, немає.

Юрій Дудкін – «політичний експерт», який у 2021 році отримав підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Звинувачення на свою адресу він назвав наступом на свободу слова. Його справу розглядають «заочно». Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022-го 62-річний Дудкін виїхав з України. «Схеми» з’ясували, що він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава Руська».

Денис Жарких – колишній український журналіст, публічні висловлювання якого доручав перевірити ексгенпрокурор Юрій Луценко. За інформацією джерел «Схем» у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не пояснила, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану. Не відомо також, якими результатами закінчилася перевірка діяльності Жарких у 2018 році.

Андрій Мішин – політтехнолог, який у січні 2023 року втік із України до Росії через Польщу і Білорусь. Про це Мішин сам розповів російським ЗМІ – начебто злякався українських спецслужб. Він – політтехнолог, який щонайменше десятиліття працює на Віктора Медведчука: у 2013-му був спікером жіночого політичного клубу «Українського вибору», відвідував етери його проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не пояснила, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.

До «Другой Украины» також долучилися: політолог Олександр Потьомкін (у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, точне місце перебування невідоме), журналіст Олег Ясинський (мешкає в Чилі, критик декомунізації в Україні), Олена Броницька (агітувала щеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука, точне місце перебування невідоме), Павло Карназицький (білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали), Олександр Дудчак (політтехнолог із російським паспортом, місце перебування невідоме), Кирило Молчанов (35-річний політтехнолог, місце перебування невідоме), Руслан Коцаба (обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином вдалося виїхати – невідомо).


Юлія Лавришин, ZN.ua





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