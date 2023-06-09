Медведчука позбавили звання академіка Національної академії правових наук

Порушувалося також питання позбавлення статусу академіка Табачника.

На загальних зборах Національної академії правових наук у Києві ухвалили рішення про позбавлення статусу дійсного члена (академіка) колишнього проросійського народного депутата України Віктора Медведчука, повідомили джерела ZN.UA, інформує ZN.ua .

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Рішення про виключення кума російського президента Владіміра Путіна зі складу академії підтримали всі 37 присутніх інших академіків. Члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні за Статутом установи. На зборах затвердили результати цього таємного голосування – 159 "за".

Під час засідання порушували й питання про позбавлення звання академіка міністра освіти й науки часів президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Табачника. Однак там заявили, що він виключений зі складу Національної академії правових наук з 2017 року, попри відсутність офіційного повідомлення. Питання його статусу дійсного члена з'ясовується.

Табачник є істориком, але свого часу був обраний академіком зазначеної наукової установи, як і Медведчук та колишній спікер Верховної Ради, теж історик Володимир Литвин. Усі троє керували адміністрацією президента України Леоніда Кучми.

Представники Національної академії правових наук не розглядали питання позбавлення звання академіка й Литвина, попри те, що він зіграв важливу роль в ратифікації нашим парламентом "Харківських угод", головуючи на тому засіданні ВР.