Вибухи біля Мелітополя позбавили живлення залізничний вузол, яким РФ перекидає зброю – Федоров

На тимчасово захопленій російськими військами території Запорізької області, поблизу села Федорівка Мелітопольського району, 28 березня пролунали вибухи. Це призвело до пошкодження місцевої електропідстанції, яка живить важливий для РФ логістичний вузол, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, жителі населеного пункту залишилися без світла, однак руйнування цього об’єкта більше впливає на окупантів.

"Сьогодні Федорівка це залізничний вузол, через який також ведеться перекидання залізною дорогою військової техніки, озброєння. Тож немає підстанції – немає світла в селищі, немає роботи залізної дороги. Логістика ворога в черговий раз потерпає невдачі", – пояснив Федоров.