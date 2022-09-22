Правда те, що він не хотів бути у в'язниці — ГУР прокоментувало обмін Медведчука

В розвідці кажуть, що експолітик уже відповів за свої злочини, інформує ZN.ua.

Правда те, що він не хотів бути у в'язниці — ГУР прокоментувало обмін Медведчука
© Служба безпеки України

Колишній народний депутат України та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук, ймовірно, не хотів би щоб питання його обміну виникало взагалі, заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, коментуючи інформацію, що Медведчук не хотів бути учасником обміну і потрапити до Росії.

«Правда те, що він не хотів бути у в'язниці. Те, що він хотів, ми приблизно собі уявляємо – це рускій мір в Україні і бути намісником свого кума в Україні (на їхню думку, в Малоросії ). Цього не сталося і не станеться. Україна буде вільною і незалежною, а зрадники будуть відповідати. І Медведчук вже відповів», - цитує Юсова «Радіо свобода».

Представник ГУР зазначив, що Медведчук втратив свій вплив уже як політик, олігарх та впринципі важлива особа. При цьому повернення його до Росії в обмін на звільнення українських захисників – стратегічно правильник крок, який правильно оцінить українське суспільство.

«А от як російське суспільство зможе оцінити, навіщо їм Медведчук – це питання до рашистів. Я не думає, що це повинно нас цікавити… Я думаю, що він не хотів, щоб подібна ситуація (обмін за його участі – ред.) виникала і в публічній площині фігурувала. Те, що його віддають, в який спосіб, в якому статусі і кому – безумовно для людини, яка ще декілька років тому вважала себе намісником бога на землі, це страшна психологічна травма. Катюзі по заслузі», – додав Юсов.

При цьому він відмовився коментувати обмін 55 російських військових, додавши, що з ними була проведена вся необхідна робота та отримані необхідні дані.


Ірина Знась, ZN.ua





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