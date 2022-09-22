Правда те, що він не хотів бути у в'язниці — ГУР прокоментувало обмін Медведчука

Колишній народний депутат України та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук, ймовірно, не хотів би щоб питання його обміну виникало взагалі, заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, коментуючи інформацію, що Медведчук не хотів бути учасником обміну і потрапити до Росії.

«Правда те, що він не хотів бути у в'язниці. Те, що він хотів, ми приблизно собі уявляємо – це рускій мір в Україні і бути намісником свого кума в Україні (на їхню думку, в Малоросії ). Цього не сталося і не станеться. Україна буде вільною і незалежною, а зрадники будуть відповідати. І Медведчук вже відповів», - цитує Юсова « Радіо свобода ».

Представник ГУР зазначив, що Медведчук втратив свій вплив уже як політик, олігарх та впринципі важлива особа. При цьому повернення його до Росії в обмін на звільнення українських захисників – стратегічно правильник крок, який правильно оцінить українське суспільство.

«А от як російське суспільство зможе оцінити, навіщо їм Медведчук – це питання до рашистів. Я не думає, що це повинно нас цікавити… Я думаю, що він не хотів, щоб подібна ситуація (обмін за його участі – ред.) виникала і в публічній площині фігурувала. Те, що його віддають, в який спосіб, в якому статусі і кому – безумовно для людини, яка ще декілька років тому вважала себе намісником бога на землі, це страшна психологічна травма. Катюзі по заслузі», – додав Юсов.

При цьому він відмовився коментувати обмін 55 російських військових, додавши, що з ними була проведена вся необхідна робота та отримані необхідні дані.