Людина Медведчука: Павло Костенко увійшов до складу виконкому НОКу

Вибори голови Національного Олімпійського комітету України та складу його виконкому одразу викликали негативну реакцію та скандали у суспільстві. Все через одіозні призначення діячів, які пов’язані з Віктором Медведчуком.

І якщо Нестор Шуфрич, про зв’язки якого з Медведчуком редакція "Апострофа" повідомляла напередодні, був змушений під тиском громадськості заявити, що покидає свою посаду, то призначення Павла Костенка відбулося зовсім непомітно, інформує Апостроф.

Однак саме Костенко є тією людиною, яка продовжує контролювати та вести бізнес Медведчука, доки той перебував у СІЗО, а зараз у Росії. Також незрозумілим є те, на якій підставі Костенко постійно вбраний в уніформу та шеврони, а також неодноразово був помічений зі зброєю. Якщо він є військовослужбовцем, то як він може працювати одночасно і у НОКу. До слова, на звітній конференції київського відділення НОКу він також був в однострої.

Зв'язок Костенко з Медведчуком прослідковується через кінцевих власників компаній, які купили у російської "Транснєфті" нафтопровід на Прикарпатті. Про це йдеться у розслідуванні "Економічної правди".

Також, за інформацію від джерел, перед початком повномасштабного російського вторгнення, всі активи з дружини Медведчука - Оксани Марченко були переписані та передані іншим особам, до них зокрема, дотичний Павло Костенко, який здійснює їхній контроль та оперативне керування. Така домовленість спрямована на збереження бізнесу та конфіскації чи арешту активів.

Тож допоки Павло Костенко входить до складу НОКу реінкарнація режиму Януковича та людей агентурної мережі Віктора Медведчука на 9 місяці повномасштабного російського вторгнення успішно триває.


Іван Троянов, Апостроф





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