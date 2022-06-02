В разы больше официальных данных: названа шокирующая цифра потерь роSSийской армии

Военный эксперт Юрий Федоров уверен, что потери роSSийского оккупационного войска в личном составе вместе с ранеными, которые не вернутся на фронт, составляют около 100 тысяч человек. В этой связи в РФ активно проводят скрытую мобилизацию, информирует Апостроф.

Об этом Федоров рассказал в эфире программы "Популярная политика".

По его словам, Вооруженные силы страны-агрессора РФ потеряли уже около 100 тысяч человек - это погибшие и тяжело раненные, которые не смогут продолжать участвовать в боевых действиях против Украины.

Такую информацию может подтверждать проведение активной скрытой мобилизации в РоSSии, где мужчины всеми методами пытаются привлечь к войне. К примеру, сотрудники одного из лесохозяйств Амурской области сообщили, что к ним пришел военкомат, забрал всех мужчин предприятия и настойчиво предлагал подписать контракт на военную службу, мол, Украина якобы уже по территории РФ стреляет, поэтому их все равно заберут в армию, а так они хотя бы деньги смогут заработать.

Также в РоSSии на каждом шагу социальная реклама с призывом вступать в ряды ВС РФ.


Лиза Бровко, Апостроф

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