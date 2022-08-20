Незабаром нова кругла цифра: за добу в Україні ліквідували 200 окупантів

За минулу добу бійці Збройних сил України ліквідували 200 російських загарбників.

Оновлену статистику втрат ЗС РФ оприлюднила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф .

Впродовж минулої доби на передовій були знищені 200 російських військовослужбовців, а від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила 44900 своїх бійців.

Більш того, ЗСУ ліквідували за день 17 одиниць бойових броньованих машин та 7 танків.

Статистика втрат ЗС РФ за 19 серпня:

особовий склад - 200;

танки - 7;

бойові броньовані машини - 17;

артсистеми - 2;

беспілотники оперативно-тактичного рівня - 8;

автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7;

спеціальна техніка - 3.