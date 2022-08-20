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2022-08-20
Незабаром нова кругла цифра: за добу в Україні ліквідували 200 окупантів
За минулу добу бійці Збройних сил України ліквідували 200 російських загарбників.
Оновлену статистику втрат ЗС РФ оприлюднила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, інформує
Впродовж минулої доби на передовій були знищені 200 російських військовослужбовців, а від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила 44900 своїх бійців.
Більш того, ЗСУ ліквідували за день 17 одиниць бойових броньованих машин та 7 танків.
Статистика втрат ЗС РФ за 19 серпня:
- особовий склад - 200;
- танки - 7;
- бойові броньовані машини - 17;
- артсистеми - 2;
- беспілотники оперативно-тактичного рівня - 8;
- автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7;
- спеціальна техніка - 3.
Найбільших втрат ЗС РФ впродовж минулої доби, як зазначають у Генштабі, зазнали на Донецькому напрямку.
Богдан Соловйов, Апостроф