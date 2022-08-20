Незабаром нова кругла цифра: за добу в Україні ліквідували 200 окупантів

За минулу добу бійці Збройних сил України ліквідували 200 російських загарбників.

Оновлену статистику втрат ЗС РФ оприлюднила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф.

Впродовж минулої доби на передовій були знищені 200 російських військовослужбовців, а від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила 44900 своїх бійців.

Більш того, ЗСУ ліквідували за день 17 одиниць бойових броньованих машин та 7 танків.

Статистика втрат ЗС РФ за 19 серпня:

  • особовий склад - 200;
  • танки - 7;
  • бойові броньовані машини - 17;
  • артсистеми - 2;
  • беспілотники оперативно-тактичного рівня - 8;
  • автомобільна техніка та цистерни з паливом - 7;
  • спеціальна техніка - 3.

Найбільших втрат ЗС РФ впродовж минулої доби, як зазначають у Генштабі, зазнали на Донецькому напрямку.


Богдан Соловйов, Апостроф





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