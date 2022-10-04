Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина

Експерти також пояснили, чому для російської армії застосування тактичної ядерної зброї проти України не має ніякого сенсу, інформує ZN.ua.

Москві буде не так і просто виконати свої ядерні погрози, застосувавши проти України тактичну ядерну зброю. Далекобійні балістичні ракети і бомбардувальники Росії перебувають в постійній бойовій готовності. Вони готові діяти за лічені хвилини, щоб ворожий превентивний удар не знищив їх.

Але слабша тактична ядерна зброя замкнена на складах, яких приблизно десяток по всій Росії. Знадобиться час, щоб транспортувати і запустити її, - пише Bloomberg.

«На певному рівні боєготовності зброю дістають зі складів і перевозять в інше місце. На це може піти кілька днів. А отже її можна виявити за допомогою супутників чи інших засобів», - пояснив експерт Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння в Женеві Павел Подвіг.


Лесь Димань, ZN.ua





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