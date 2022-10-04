Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина

Москві буде не так і просто виконати свої ядерні погрози, застосувавши проти України тактичну ядерну зброю. Далекобійні балістичні ракети і бомбардувальники Росії перебувають в постійній бойовій готовності. Вони готові діяти за лічені хвилини, щоб ворожий превентивний удар не знищив їх.

Але слабша тактична ядерна зброя замкнена на складах, яких приблизно десяток по всій Росії. Знадобиться час, щоб транспортувати і запустити її, - пише Bloomberg .