FT: Росія не поспішає з покупкою балістичних ракет в Ірану, названа причина
Москва побоюється реакції Заходу на таку угоду з Тегераном, інформує
Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що союзники України у відповідь передадуть Києву далекобійні ракети.
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Але попри дефіцит у забезпеченні, Росія поки утримується від покупки далекобійних балістичних ракет в Ірану, здатні літати зі швидкістю більшою, ніж швидкість звуку. В країнах НАТО вважають, що найбільшим стримуючим фактором стала погроза США забезпечити Київ ракетами ATACMS, які здатні знищувати цілі на територіях, окупованих Росією, на відстані 300 кілометрів. Останнім часом Америка посилила свої попередження на тлі посилення російсько-іранської військової співпраці. Європейські ж дипломати висловили свої занепокоєння Тегерану. Посол США в НАТО Джуліанн Сміт сказала, що західні союзники вважають такі відносини між РФ і Іраном «надзвичайно тривожними».