FT: Росія не поспішає з покупкою балістичних ракет в Ірану, названа причина

Москва побоюється реакції Заходу на таку угоду з Тегераном, інформує ZN.ua.

FT: Росія не поспішає з покупкою балістичних ракет в Ірану, названа причина
© Економічна правда

Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що союзники України у відповідь передадуть Києву далекобійні ракети.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки західних чиновників. Іран вже передав Росії сотні безпілотників, які Москва використовує для завдання ударів по українській критичній інфраструктурі. В західних столицях переконані, що Тегеран відкритий для ще більшої військової співпраці з російською стороною.

Але попри дефіцит у забезпеченні, Росія поки утримується від покупки далекобійних балістичних ракет в Ірану, здатні літати зі швидкістю більшою, ніж швидкість звуку. В країнах НАТО вважають, що найбільшим стримуючим фактором стала погроза США забезпечити Київ ракетами ATACMS, які здатні знищувати цілі на територіях, окупованих Росією, на відстані 300 кілометрів. Останнім часом Америка посилила свої попередження на тлі посилення російсько-іранської військової співпраці. Європейські ж дипломати висловили свої занепокоєння Тегерану. Посол США в НАТО Джуліанн Сміт сказала, що західні союзники вважають такі відносини між РФ і Іраном «надзвичайно тривожними».


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідкаПотепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
Президент Литви незадоволений 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ. Обіцяє наполягати на посиленні обмежень у майбутньомуПрезидент Литви незадоволений 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ. Обіцяє наполягати на посиленні обмежень у майбутньому
Блок рекламы


Похожие новости
В НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під БахмутомВ НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під Бахмутом
Ще 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 650 росіян достроково звільнені від служби та життя: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
У Силах оборони Фінляндії вважають, що Росія та Китай хочуть змінити світовий порядокУ Силах оборони Фінляндії вважають, що Росія та Китай хочуть змінити світовий порядок
Politico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичностіPolitico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичності
Росія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense ExpressРосія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense Express
Війна, яку Росія розпочала на території України є неоколоніальною – ДудаВійна, яку Росія розпочала на території України є неоколоніальною – Дуда
Україна планує серійно виготовляти новітні ракети Вільха-МУкраїна планує серійно виготовляти новітні ракети Вільха-М
Поранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – ГенштабПоранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – Генштаб
Росія обходить санкції, щоб забезпечити постачання ключових технологій — BloombergРосія обходить санкції, щоб забезпечити постачання ключових технологій — Bloomberg
Росія роздратувала Китай: чи зважиться Пекін на летальну допомогу? – The EconomistРосія роздратувала Китай: чи зважиться Пекін на летальну допомогу? – The Economist
Последние новости
Подгружаем последние новости