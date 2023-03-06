FT: Росія не поспішає з покупкою балістичних ракет в Ірану, названа причина

Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що союзники України у відповідь передадуть Києву далекобійні ракети.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки західних чиновників. Іран вже передав Росії сотні безпілотників, які Москва використовує для завдання ударів по українській критичній інфраструктурі. В західних столицях переконані, що Тегеран відкритий для ще більшої військової співпраці з російською стороною.