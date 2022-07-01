У скільки ворогові обійшлася окупація Зміїного: названа вражаюча сума

Українські захисники знищили російської техніки під час окупації острова Зміїний на 915 мільйонів доларів у період з 24 лютого по 30 червня. У ЗСУ запевняють, що ворог залишив острів, не витримавши вогню артилерійських, ракетних та ударів. Самі ж росіяни назвали відступ "кроком доброї волі". Втрати ворога підрахувало видання Forbes.ua.

Так, найбільш цінною втратою для РФ став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва". Його вартість - 750 мільйонів доларів. Його було підбито 13 квітня, а наступного дня пішов на дно.

Ліквідовано близько восьми зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла", вартістю більше 100 мільйонів доларів. Знищено чотири плавзасоби різних класів, які оцінюють у 50 мільйонів доларів.

Буксирне судно "Василь Бех" і зенітно-ракетним комплексом "Тор", вартістю 25 мільйонів доларів, було ліквідовано 17 червня. Судно, яке вважалося одним із найновіших, було спущено у воду 2016 року.

ЗСУ знищили три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1" на 42 мільйони доларів.

Варто зауважити, що оцінку втрати російської армії під час окупації острова Зміїний зроблено лише за відомими та підтвердженими фактами, перелік може бути значно більшим, інформує Апостроф.

Острів Зміїний, площею 17 гектарів, був єдиною територією Одещини, окупованою росіянами, тепер область цілком під контролем України.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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