Є кругла цифра: в Україні з початку війни ліквідували 1000 російських офіцерів - інфографіка

Йде 170-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, під час якої станом на 12 серпня в нашій країні ліквідовано вже 1000 офіцерів Росії.

Про це, на підставі таблиці чеського дослідника, який веде підрахунок ліквідованих в Україні офіцерів, повідомив у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Апостроф.

Так, в Україні загинуло два генерал-лейтенанти, вісім генерал-майорів, 34 полковники та інші високі чини.

"Сьогодні стукнув ювілей: ціла тисяча ліквідованого офіцерського складу всіх рангів", - підписав він таблицю.

Братчук уточнив, що щодо загибелі генералів, не по всіх є підтверджені дані. Такі протиріччя є лише з генеральськими прізвищами (5 осіб), з усіх інших питань не виникає.


Олена Руденко, Апостроф





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