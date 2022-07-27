Кругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблими

Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому напрямку, інформує ZN.ua.

Кругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблими
© Генеральний штаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія окупантів втратила вже понад 40 000 військовослужбовців за даними Генерального Штабу ЗСУ. Також за добу українські захисники знищили 33 одиниці техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 40070 (+200) осіб;
  • танків ? 1738 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 3971 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;
  • РСЗВ - 258 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 222 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4) одиниць;
  • крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка - 75 (+0) одиниць.

Тоді як, лише на півдні Україну, Сили оборони ліквідували 89 військовослужбовців РФ, чотири опорні пункти противника та черговий склад з боєприпасами.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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