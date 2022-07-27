Кругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблими

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія окупантів втратила вже понад 40 000 військовослужбовців за даними Генерального Штабу ЗСУ . Також за добу українські захисники знищили 33 одиниці техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно складають:

особового складу - близько 40070 (+200) осіб;

танків ? 1738 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин ? 3971 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;

РСЗВ - 258 (+0) одиниць;

засоби ППО - 117 (+0) одиниць;

літаків – 222 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4) одиниць;

крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;

кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) одиниць;

спеціальна техніка - 75 (+0) одиниць.