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2022-07-27
Кругла цифра: втратити росіян сягнули понад 40 тисяч загиблими
Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому напрямку, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія окупантів втратила вже понад 40 000 військовослужбовців за даними
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 40070 (+200) осіб;
- танків ? 1738 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин ? 3971 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 883 (+3) одиниць;
- РСЗВ - 258 (+0) одиниць;
- засоби ППО - 117 (+0) одиниць;
- літаків – 222 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4) одиниць;
- крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;
- кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) одиниць;
- спеціальна техніка - 75 (+0) одиниць.
Тоді як, лише на півдні Україну, Сили оборони ліквідували 89 військовослужбовців РФ, чотири опорні пункти противника та черговий склад з боєприпасами.
Дар’я Кєпова, ZN.ua