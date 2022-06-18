Заяви держдіячів про велику кількість загиблих в ЗСУ неприпустимі, вони не володіють точними цифрами - РНБО

Держдіячі не мають права заявляти про великі втрати в ЗСУ, оскільки вони не володіють точними даними, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню " Ліга ".

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей гине на фронті. Дехто взагалі про 1000 заявляв... у них немає можливості отримати таку інформацію... потрібно відповідати за свої слова. І коли йдеться про загиблих, такого робити у жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк. Це життя людей", - сказав Данілов.