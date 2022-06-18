Заяви держдіячів про велику кількість загиблих в ЗСУ неприпустимі, вони не володіють точними цифрами - РНБО

Під час війни у публічному інформпросторі краще концентруватися на втратах ворога, щоб деморалізувати його, информирует ZN.ua.

Заяви держдіячів про велику кількість загиблих в ЗСУ неприпустимі, вони не володіють точними цифрами - РНБО
© Facebook/РНБО України

Держдіячі не мають права заявляти про великі втрати в ЗСУ, оскільки вони не володіють точними даними, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей гине на фронті. Дехто взагалі про 1000 заявляв... у них немає можливості отримати таку інформацію... потрібно відповідати за свої слова. І коли йдеться про загиблих, такого робити у жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк. Це життя людей", - сказав Данілов.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕСВ Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
В Минэкономики Германии заявили, что нужны общенациональные усилия для независимости от газа из РФВ Минэкономики Германии заявили, что нужны общенациональные усилия для независимости от газа из РФ
РоSSийская агрессия против Украины "возможно, спровоцирована" заявил Папа РимскийРоSSийская агрессия против Украины "возможно, спровоцирована" заявил Папа Римский
В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и БелоруссииВ РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии
Шольц объяснил, зачем продолжает звонить Путину по телефонуШольц объяснил, зачем продолжает звонить Путину по телефону
В Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в СеверодонецкеВ Минобороны Украины заявили, что украинские военные «мощно сопротивляются» оккупантам в Северодонецке
Глава МВД ФРГ заявила об угрозе прослушки со стороны РФ в районе бундестагаГлава МВД ФРГ заявила об угрозе прослушки со стороны РФ в районе бундестага
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Запад "не разрешает" Украине вести переговоры с РоSSиейЛаВРУН фюрера РФ заявил, что Запад "не разрешает" Украине вести переговоры с РоSSией
В ЕС заявили о перестройке торговой политики из-за войны в УкраинеВ ЕС заявили о перестройке торговой политики из-за войны в Украине
У нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в УкраинеУ нас нет сомнений: в Минкульте заявили о проведении "Евровидения-2023" в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости