Военный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных Францией

Бесконтактные французские детонаторы для самоходной артиллерийской установки CAESAR позволяют подрывать снаряды в воздухе, до непосредственного контакта с целью или какой-нибудь поверхностью. Основным преимуществом перед другим подобного вооружением является то, что после подрыва осколки падают сверху вниз, расширяется возможность попадания в места скопления врага, например окоп. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Такое оружие достаточно мощное для поражения живой силы врага, пехоты: "Той пехоты, которая сидит в окопах, и открыто расположенной небронированной технике. Для этого и существует этот детонатор", – уточнил Жданов.