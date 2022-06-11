Военный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных Францией

Есть возможность установки низкого и высокого положения подрыва снаряда. Осколки будут падать сверху вниз, таким образом, существенно растет вероятность попасть в оккупантов, например в окоп, информирует ZN.ua.

Военный эксперт раскрыл особенности детонаторов САУ CAESAR, переданных Францией
Пока снаряды, применяющие гаубицы Caesar, взрываются методом контакта, с землей, или целью, в которую попали
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Бесконтактные французские детонаторы для самоходной артиллерийской установки CAESAR позволяют подрывать снаряды в воздухе, до непосредственного контакта с целью или какой-нибудь поверхностью. Основным преимуществом перед другим подобного вооружением является то, что после подрыва осколки падают сверху вниз, расширяется возможность попадания в места скопления врага, например окоп. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Такое оружие достаточно мощное для поражения живой силы врага, пехоты: "Той пехоты, которая сидит в окопах, и открыто расположенной небронированной технике. Для этого и существует этот детонатор", – уточнил Жданов.


Оксана Коваль, ZN.ua





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