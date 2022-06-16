Эксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУС

Группа международных следователей и экспертов уже имеет значительный объем данных о преступлениях роSSийских оккупантов, совершенных на территории Украины. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в эфире телемарафона.

"Мы сегодня уже много инцидентов зафиксировали, определили, какие преступления были совершены и кто может быть ответственным за это. Уже во время второго визита в Украину, когда побывал в Буче, Бородянке, я увидел, что Украина — это сцена преступления. И мы имеем дело с большим объемом получаемой информации", — рассказал Хан.

Он добавил, что все данные документируются также третьими сторонами, включая журналистов, и офисом генерального прокурора Украины.

По словам Хана, зафиксированные преступления войск РФ включают, в частности, разрушение гражданской инфраструктуры, сексуальные преступления, преступления против детей, применение пыток и ненадлежащее обращение с пленными.

"Наша задача — использовать требования и возможности законодательства и, собственно, проверить достоверность информации, которую мы получаем от разных источников, включая спутниковую и радарную информацию. После того как мы определим правдивую ситуацию, мы сможем использовать уставы и привлечь международных судей для того, чтобы прийти к надлежащим выводам", — отметил прокурор МУС.