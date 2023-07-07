Екс-журналіст Андріюк фактично підтвердив саботаж прокурорів у "справі проти Павелка" – юрист

У п'ятницю, 7 липня, мав відбутися суд з розгляду апеляційної скарги адвокатів щодо скасування арешту керівника УАФ Андрія Павелка.

Усі 16 прокурорів, які є у справі, на засідання не з'явилися, що стало причиною його чергового переносу, повідомив у Facebook партнер компанії "Міллер" Олексій Носов, інформує Апостроф .

Однак, в цей же день в іншому засіданні основний прокурор в провадженні проти Павелка Іван Ковальов у львівському суді був. Його у телеграм-каналі засвітив колишній журналіст Костянтин Андріюк.

На відео видно обличчя Ковальова, який фізично присутній у залі іншого судового засідання.

Тобто причиною переносу розгляду апеляції на арешт керівника УАФ, як і заявили адвокати, став штучний зрив засідання з боку прокурорів.

Партнер компанії "Міллер" Олексій Носов з його приводу зазначив наступне: "Прокурори не з’явилися… Прокурор офісу Генерального прокурора знаходився в 600 метрах від Апеляційного суду, в іншому засіданні. Яке на час розгляду апеляції вже закінчилось. В групі 16 прокурорів. Як з ОГП, так і зі Львова. Логіку зрозуміти можна. Затягнути строки до моменту, коли запобіжний захід треба буде продовжувати знову в першій інстанції. І таким чином вибити апеляцію".

В УАФ заявили, що їх юристи фіксують кожне порушення та зловживання з боку обвинувачення.

Рішення про арешт Андрія Павелка 16 червня винесла львівська суддя Білінська після того, як у Києві судді прийшли до висновку про відсутність підстав безальтернативного арешту керівника УАФ. Також відомо, що слідча, яка клопотала про арешт, робила це без ознайомлення з матеріалами провадження.