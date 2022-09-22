Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові постачання гаубиць Caesar

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною нове постачання в Україну самохідних артилерійських установок Caesar. Про спільну роботу щодо постачання французьких гаубиць Кулеба повідомив у Twitter.
За словами українського міністра, він також обговорив зі своєю французькою колегою варіанти притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, та вклад Франції у відновлення зруйнованих війною регіонів України. До того ж, Кулеба представив колезі Київський договір безпеки.
In our meeting, my French counterpart @MinColonna and I focused on ways to hold Russia accountable for its crimes and France’s contribution to recovery of Ukraine’s war-torn regions. I presented the Kyiv Security Compact. We are also working on supplies of new CAESARs to Ukraine. pic.twitter.com/MouMiJgPlW