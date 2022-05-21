Среди подтвержденных потерь оккупантов пятую часть составляют офицеры
Среди погибших есть майоры, подполковники и полковники, информирует
Пятую часть личного состава среди подтвержденных потерь роSSийских оккупантов в Украине составляют офицеры. Об этом сообщает издание
Согласно данным источника, за время полномасштабного вторжения в Украину РоSSия потеряла минимум 2622 военных. 491 из них – офицеры. При этом их четвертая часть – старший офицерский состав, а именно майоры, подполковники и полковники. В частности, журналисты подтвердили смерть генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Андрея Палия.
В статистическом анализе «Медиазоны» также указывается, что реальное количество потерь армии РФ в Украине пока посчитать невозможно, и они, с высокой вероятностью, намного больше, чем указывают местные власти. Исследование основывается на анализе официальных сообщений о потерях роSSийской армии от государственных органов и СМИ, а также сообщениях родственников погибших солдат в соцсетях.