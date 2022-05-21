Среди подтвержденных потерь оккупантов пятую часть составляют офицеры

Пятую часть личного состава среди подтвержденных потерь роSSийских оккупантов в Украине составляют офицеры. Об этом сообщает издание «Медиазона» , ведущее статистику погибших военных в РФ .

Согласно данным источника, за время полномасштабного вторжения в Украину РоSSия потеряла минимум 2622 военных. 491 из них – офицеры. При этом их четвертая часть – старший офицерский состав, а именно майоры, подполковники и полковники. В частности, журналисты подтвердили смерть генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ , капитана первого ранга Андрея Палия.