Подивимося, яку участь у поверненні територіальної цілісності України візьме Китай – президент Литви

Литовський лідер нагадав, що у "мирному плані" КНР є пункт про визнання територіальної цілісності української держави.

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Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що китайський "мирний план" щодо війни в Україні може бути корисний, адже в одному з пунктів вказано визнання територіальної цілісності нашої країни. Про це повідомляє DW, інформує ZN.ua .

"Я покладаюсь на оцінку президента України Володимира Зеленського та українського уряду. Президент Зеленський сказав, що він позитивно ставиться до китайської участі, тому що серед згаданих 12 пунктів є вказівка на те, що територіальна цілісність усіх країн має поважатися. Україна хоче поновити свою територіальну цілісність. Подивимося, яку участь у цьому процесі візьме Китай ", – зазначив Летвіс.

За його словами, Китай дуже уважно стежить за тим, яким буде результат російської агресії проти України.