Подивимося, яку участь у поверненні територіальної цілісності України візьме Китай – президент Литви

Литовський лідер нагадав, що у "мирному плані" КНР є пункт про визнання територіальної цілісності української держави.

Подивимося, яку участь у поверненні територіальної цілісності України візьме Китай – президент Литви
© Википедия

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що китайський "мирний план" щодо війни в Україні може бути корисний, адже в одному з пунктів вказано визнання територіальної цілісності нашої країни. Про це повідомляє DW, інформує ZN.ua.

"Я покладаюсь на оцінку президента України Володимира Зеленського та українського уряду. Президент Зеленський сказав, що він позитивно ставиться до китайської участі, тому що серед згаданих 12 пунктів є вказівка на те, що територіальна цілісність усіх країн має поважатися. Україна хоче поновити свою територіальну цілісність. Подивимося, яку участь у цьому процесі візьме Китай", – зазначив Летвіс.

За його словами, Китай дуже уважно стежить за тим, яким буде результат російської агресії проти України.

"Якщо Росія отримає від цього якусь вигоду, це означатиме і для Китаю, що Захід слабкий, а США не можуть захистити себе. КНР буде зацікавлена у розширенні свого впливу. Тайвань – насамперед, але й інші країни Східної Азії дуже стурбовані з цього приводу", – додав президент Латвії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
Шойгу та Герасимов спланували план втечі з України: «Якщо буде команда…»Шойгу та Герасимов спланували план втечі з України: «Якщо буде команда…»
Запрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – СійяртоЗапрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – Сійярто
Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу УкраїниНової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України
Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – ЗеленськийБажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський
НАТО готує багаторічну програму підтримки для України – СтолтенбергНАТО готує багаторічну програму підтримки для України – Столтенберг
Посол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПНПосол України в Німеччині назвав цинічною «мирну ініціативу» колишніх політиків СДПН
«Невиліковна манія величі»: сестра Кім Чен Ина про бажання України перемогти Росію«Невиліковна манія величі»: сестра Кім Чен Ина про бажання України перемогти Росію
Президентка Тайваню розпочала візити до США і країн Центральної Америки, щоб заручитися підтримкоюПрезидентка Тайваню розпочала візити до США і країн Центральної Америки, щоб заручитися підтримкою
Шольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти УкраїниШольц назвав нову передумову закінчення війни Росії проти України
Последние новости
Подгружаем последние новости