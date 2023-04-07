Подивимося, яку участь у поверненні територіальної цілісності України візьме Китай – президент Литви
Литовський лідер нагадав, що у "мирному плані" КНР є пункт про визнання територіальної цілісності української держави.
Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що китайський "мирний план" щодо війни в Україні може бути корисний, адже в одному з пунктів вказано визнання територіальної цілісності нашої країни. Про це
"Я покладаюсь на оцінку президента України Володимира Зеленського та українського уряду. Президент Зеленський сказав, що він позитивно ставиться до китайської участі, тому що серед згаданих 12 пунктів є вказівка на те, що територіальна цілісність усіх країн має поважатися. Україна хоче поновити свою територіальну цілісність. Подивимося, яку участь у цьому процесі візьме Китай", – зазначив Летвіс.
За його словами, Китай дуже уважно стежить за тим, яким буде результат російської агресії проти України.
"Якщо Росія отримає від цього якусь вигоду, це означатиме і для Китаю, що Захід слабкий, а США не можуть захистити себе. КНР буде зацікавлена у розширенні свого впливу. Тайвань – насамперед, але й інші країни Східної Азії дуже стурбовані з цього приводу", – додав президент Латвії.