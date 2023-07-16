Президентка Угорщини Каталін Новак візьме участь у засіданні Кримської платформи

Вона також відвідає Прикарпаття для участі у святі.

Президентка Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду та візьме участь у найближчому засіданні Кримської платформи 23 серпня в Києві, повідомляє угорське видання Telex, інформує ZN.ua.

Президентка Угорщини Каталін Новак візьме участь у засіданні Кримської платформи
© Офіс президента України

У Палаці Шандора – Адміністрації президента – додали, що перед поїздкою до Києва Каталін Новак відвідає Прикарпаття, щоб разом із тамтешніми українцями угорського походження відзначити 20 серпня, свято короля Святого Стефана.

Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний консультативно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму та зростаючі загрози безпеці, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

Діяльність офіційно розпочалася на установчому саміті у Києві 23 серпня 2021 року.

Востаннє Каталін Новак відвідувала Київ наприкінці листопада минулого року і брала участь у відкритті ініціативи «Grain from Ukraine».

У червні Новак заявила, що Російська Федерація не повинна досягти успіху у війні з Україною, але водночас виступила за початок мирних переговорів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Болгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІБолгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІ
Президентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по КраматорськуПрезидентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по Краматорську
У Пентагоні не підтвердили участь Сполучених Штатів у плануванні атак на мости в районі КримуУ Пентагоні не підтвердили участь Сполучених Штатів у плануванні атак на мости в районі Криму
Росія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка УгорщиниРосія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка Угорщини
Президентка Грузії пропонує випустити Сакашвілі з в'язниці і надягти йому браслетПрезидентка Грузії пропонує випустити Сакашвілі з в'язниці і надягти йому браслет
Колишній підлеглий Трампа оголосить про своє участь у президентській кампаніїКолишній підлеглий Трампа оголосить про своє участь у президентській кампанії
Представники Угорщини та Німеччини влаштували суперечку щодо OTP BankПредставники Угорщини та Німеччини влаштували суперечку щодо OTP Bank
Італія візьме участь у підготовці українських військовихІталія візьме участь у підготовці українських військових
Президентка Словаччини прийняла відставку прем'єр-міністра – ЗМІПрезидентка Словаччини прийняла відставку прем'єр-міністра – ЗМІ
Кулеба: Молдова братиме участь у створенні Спецтрибуналу для РосіїКулеба: Молдова братиме участь у створенні Спецтрибуналу для Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости