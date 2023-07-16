Президентка Угорщини Каталін Новак візьме участь у засіданні Кримської платформи

Вона також відвідає Прикарпаття для участі у святі.

Президентка Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду та візьме участь у найближчому засіданні Кримської платформи 23 серпня в Києві, повідомляє угорське видання Telex, інформує ZN.ua .

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У Палаці Шандора – Адміністрації президента – додали, що перед поїздкою до Києва Каталін Новак відвідає Прикарпаття, щоб разом із тамтешніми українцями угорського походження відзначити 20 серпня, свято короля Святого Стефана.

Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний консультативно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму та зростаючі загрози безпеці, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

Діяльність офіційно розпочалася на установчому саміті у Києві 23 серпня 2021 року.

Востаннє Каталін Новак відвідувала Київ наприкінці листопада минулого року і брала участь у відкритті ініціативи «Grain from Ukraine».

У червні Новак заявила, що Російська Федерація не повинна досягти успіху у війні з Україною, але водночас виступила за початок мирних переговорів.