Кулеба: Молдова братиме участь у створенні Спецтрибуналу для Росії

Глава МЗС України також додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, під час візиту до Молдови, зустрівся з очільником дипломатичного відомства країни. Сторони, зокрема, обговорили способи притягнення Росії до покарання за воєнні злочини. Про це Кулеба написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

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"Продуктивна розмова з колегою і добрим другому Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році", – зазначив глава української дипломатії

Повідомляється також, що Попеску повідомив про рішення Молдови доєднатися до створення Спеціального Трибуналу в справі злочину агресії проти України. Кулеба додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.