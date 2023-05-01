Кулеба: Молдова братиме участь у створенні Спецтрибуналу для Росії

Глава МЗС України також додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, під час візиту до Молдови, зустрівся з очільником дипломатичного відомства країни. Сторони, зокрема, обговорили способи притягнення Росії до покарання за воєнні злочини. Про це Кулеба написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Кулеба: Молдова братиме участь у створенні Спецтрибуналу для Росії
© https://www.president.gov.ua/

"Продуктивна розмова з колегою і добрим другому Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році", – зазначив глава української дипломатії

Повідомляється також, що Попеску повідомив про рішення Молдови доєднатися до створення Спеціального Трибуналу в справі злочину агресії проти України. Кулеба додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Литва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСРЛитва, Латвія та Естонія вимагають пояснень слів посла Китаю про статус Криму та колишніх країн СРСР
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: картаОкупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок"Вже давно виконали ці вимоги": Україну від вступу до НАТО відділяє лише один крок
МЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — НіколенкоМЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — Ніколенко
Блок рекламы


Похожие новости
У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти РосіїУ Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії
В Росії створять «музеї СВО»В Росії створять «музеї СВО»
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл РосіїВіцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-МВивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М
В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країниВ Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни
У Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУУ Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУ
Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – ІгнатРосії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – Ігнат
Міністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію РосіїМіністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію Росії
США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYTСША працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT
Последние новости
Подгружаем последние новости