Колишній підлеглий Трампа оголосить про своє участь у президентській кампанії

Майкл Пенс, колишній віце-президент долучиться до перегонів.

Наступного тижня колишній віце-президент США Майк Пенс розпочне свою президентську кампанію 2024 року, інформує ZN.ua .

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Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, він розпочне її 7 червня з відеозвернення та промови в Айові.

Оголошення, про намір балотуватись він зробить пізніше того ж вечора в університеті Гранд Вью в Де-Мойні.

Кандидатура Пенса на пост президента зіштовхне його з колишнім босом — експрезидентом Дональдом Трампом, який балотується на другий термін і наразі вважається фаворитом.

До того, як його призначили віце-президентом Трампа після виборів 2016 року, Пенс був губернатором штату Індіана та колишнім конгресменом США , зокрема головою Республіканської конференції Палати представників.

Пенс і Трамп розійшлися у поглядах після того, як Трамп змусив Пенса заблокувати затвердження результатів виборів 2020 року.