Колишній підлеглий Трампа оголосить про своє участь у президентській кампанії

Майкл Пенс, колишній віце-президент долучиться до перегонів.

Наступного тижня колишній віце-президент США Майк Пенс розпочне свою президентську кампанію 2024 року, інформує ZN.ua.

Колишній підлеглий Трампа оголосить про своє участь у президентській кампанії
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Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, він розпочне її 7 червня з відеозвернення та промови в Айові.

Оголошення, про намір балотуватись він зробить пізніше того ж вечора в університеті Гранд Вью в Де-Мойні.

Кандидатура Пенса на пост президента зіштовхне його з колишнім босом — експрезидентом Дональдом Трампом, який балотується на другий термін і наразі вважається фаворитом.

До того, як його призначили віце-президентом Трампа після виборів 2016 року, Пенс був губернатором штату Індіана та колишнім конгресменом США, зокрема головою Республіканської конференції Палати представників.

Пенс і Трамп розійшлися у поглядах після того, як Трамп змусив Пенса заблокувати затвердження результатів виборів 2020 року.

Пенс приєднається до низки республіканців, які прагнуть протистояти президенту Джо Байдену, який балотується на другий термін. Разом із Трампом і ДеСантісом на номінацію Республіканської партії також претендують колишній посол в ООН Ніккі Хейлі, сенатор США Тім Скотт, колишній губернатор Аса Хатчінсон і підприємець Вівек Рамасвамі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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