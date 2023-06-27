У Пентагоні не підтвердили участь Сполучених Штатів у плануванні атак на мости в районі Криму

"Це боротьба України, вони планують і проводять ці бойові дії".

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер не підтвердив причетність країни до ударів по мостах у кримському регіоні. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

«Це боротьба України, вони планують і проводять ці бойові дії. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками й партнерами, щоби переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту власної країни та повернення частини територій», – зазначив Райдер.

У відповідь на уточнююче запитання, чи долучалася американська сторона до вибору й удару по мостах, генерал повторив, що бойові дії ведуть ЗСУ.

«Вони обирають цілі та виконують цю місію», – додав він.