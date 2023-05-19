Італія візьме участь у підготовці українських військових

Країна підтримає одразу кілька ініціатив з підготовки військовослужбовців ЗСУ.

Італія навчатиме українських військових у своїх навчальних центрах та у військових установах. Окрім того, країна візьме участь у навчальних програмах Євросоюзу для України. Про це повідомляє інформагентство ANSA з посиланням на слова міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує ZN.ua .

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За словами високопосадовця, наразі італійське оборонне відомство розглядає можливість участі в європейській ініціативі з навчання українських військовослужбовців “зі спрямуванням свого штабного персоналу до Брюсселя, Польщі та Німеччини”.

“Також Італія може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які проводитимуть у школах і на військових об’єктах на нашій національній території”, – сказав Крозетто.

Нагадаємо, у березні група українських військових в Італії завершила навчання з використання систем протиповітряної оборони SAMP/T. Цю систему ППО/ПРО Україні разом передають Італія та Франція. Навчальну програму з освоєння сучасного європейського ЗРК SAMP/T пройшла група з близько 20 військовослужбовців ЗСУ.