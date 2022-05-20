"Нужно продержаться неделю-две": эксперт объяснил, что произойдет с армией рф в конце мая

«То, что сейчас пошло на Луганском направлении, это сейчас считайте, если не последнее, то предпоследнее, что есть».

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, анализируя в эфире Фейгин Live, происходящее на фронте.

По его словам, к северу от Авдеевку роSSийские захватчики пытаются «проползти вперед», но получается у них плохо. Тяжелые бои продолжатся.

«Я объясню, что происходит: они собрали все, что имеют последнее, и делают последние усилия… Это сложно, поскольку наши войска тоже истощены очень сильно… Некоторые там с декабря. Некоторые бригады с декабря непрерывно там находились, а с 24 февраля они в непрерывных боях», - рассказал Арестович, добавив, что это невероятно трудно находиться под бесконечными атаками превосходящего противника.

Но украинские бойцы не сдаются – «жгут и валят»

"Надо продержаться буквально немного нашим – неделю-две, думаю, до конца мая», - предположил Арестович. После этого момента, считает представитель ОП, оккупанты «сдохнут» - наступать будет нечем.

Говоря о Запорожском направлении, Арестович сообщил, что оккупанты перебросили целый танковый батальйон, но украинские защитники «их поймали в огневом мешочке и немножко отметелили».

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай показал, что осталось от города Рубежное, в котором когда-то проживали десятки тысяч человек. Сейчас город лежит в руинах, люди живут в подвалах, а во дворах появились кладбища.

Также он сообщил, что россия уничтожила 348 объектов инфраструктуры, прекратили деятельность 3 408 предприятий Луганской области.