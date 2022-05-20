"Нужно продержаться неделю-две": эксперт объяснил, что произойдет с армией рф в конце мая

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

«То, что сейчас пошло на Луганском направлении, это сейчас считайте, если не последнее, то предпоследнее, что есть».

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, анализируя в эфире Фейгин Live, происходящее на фронте.

По его словам, к северу от Авдеевку роSSийские захватчики пытаются «проползти вперед», но получается у них плохо. Тяжелые бои продолжатся.

«Я объясню, что происходит: они собрали все, что имеют последнее, и делают последние усилия… Это сложно, поскольку наши войска тоже истощены очень сильно… Некоторые там с декабря. Некоторые бригады с декабря непрерывно там находились, а с 24 февраля они в непрерывных боях», - рассказал Арестович, добавив, что это невероятно трудно находиться под бесконечными атаками превосходящего противника.

Но украинские бойцы не сдаются – «жгут и валят»

"Надо продержаться буквально немного нашим – неделю-две, думаю, до конца мая», - предположил Арестович. После этого момента, считает представитель ОП, оккупанты «сдохнут» - наступать будет нечем.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Говоря о Запорожском направлении, Арестович сообщил, что оккупанты перебросили целый танковый батальйон, но украинские защитники «их поймали в огневом мешочке и немножко отметелили».

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай показал, что осталось от города Рубежное, в котором когда-то проживали десятки тысяч человек. Сейчас город лежит в руинах, люди живут в подвалах, а во дворах появились кладбища.

Также он сообщил, что россия уничтожила 348 объектов инфраструктуры, прекратили деятельность 3 408 предприятий Луганской области.


Катерина Петренко, politeka.net

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