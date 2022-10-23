Ще 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в Україні

За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 67 470 російських окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, однак окупаційне військо, попри рекордні втрати, продовжує виконувати злочинні накази кремлівського диктатора, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 23 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 67470 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2584 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ? 5284 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1667 (+14) од,
  • РСЗВ – 374 (+1) од,
  • засоби ППО ? 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,
  • гелікоптерів – 245 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
  • крилаті ракети ? 350 (+21),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од,
  • спеціальна техніка ? 148 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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