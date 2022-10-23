Новостей.COM ⇒
2022-10-23
Ще 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в Україні
За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 67 470 російських окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, однак окупаційне військо, попри рекордні втрати, продовжує виконувати злочинні накази кремлівського диктатора, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 23 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 67470 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ? 2584 (+5) од,
- бойових броньованих машин ? 5284 (+18) од,
- артилерійських систем – 1667 (+14) од,
- РСЗВ – 374 (+1) од,
- засоби ППО ? 189 (+0) од,
- літаків – 270 (+0) од,
- гелікоптерів – 245 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
- крилаті ракети ? 350 (+21),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од,
- спеціальна техніка ? 148 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф