Ще 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в Україні

За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 67 470 російських окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, однак окупаційне військо, попри рекордні втрати, продовжує виконувати злочинні накази кремлівського диктатора, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 23 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України: