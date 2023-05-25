В Україні створюють нову концепцію авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків»
Вона стосуватиметься в тому числі утримання та обслуговування новітніх винищувачів.
Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки головнокомандувача 24 травня
За словами глави держави, мова йде про нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення та інше.
Також на засіданні Ставки Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів.
«Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва», - додав Зеленський.
Нагадаємо, після зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у Японії президент США також офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що не може точно сказати, коли і скільки Україна отримає західних винищувачів, однак додав, що наша країна максимально прискорюватиме процес отримання західних літаків.
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що в деяких країнах вже розпочалися навчання для українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Та у Повітряних силах ЗСУ спростували це, зауваживши, що наразі лише триває підготовка.