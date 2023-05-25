В Україні створюють нову концепцію авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків»

Вона стосуватиметься в тому числі утримання та обслуговування новітніх винищувачів.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки головнокомандувача 24 травня повідомив про роботу над концепцією розвитку української авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків», інформує ZN.ua.

В Україні створюють нову концепцію авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків»
© Lockheed Martin

За словами глави держави, мова йде про нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення та інше.

Також на засіданні Ставки Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів.

«Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва», - додав Зеленський.

Нагадаємо, після зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у Японії президент США також офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що не може точно сказати, коли і скільки Україна отримає західних винищувачів, однак додав, що наша країна максимально прискорюватиме процес отримання західних літаків.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що в деяких країнах вже розпочалися навчання для українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Та у Повітряних силах ЗСУ спростували це, зауваживши, що наразі лише триває підготовка.


Ірина Знась, ZN.ua





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