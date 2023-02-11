У Москві до роковин вторгнення до України готують концерт за участю Путіна

У Москві на стадіоні "Лужники" готується великий мітинг-концерт за участю президента Росії Владіміра Путіна. Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться про те, що захід відбудеться 22 лютого, тоді як початок повномасштабного вторгнення РФ відбувся 24 лютого.

Очікується, що учасниками мітинг-концерту стануть до 200 тисяч людей.

Крім основної сцени біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.