Новостей.COM ⇒
2023-02-11
У Москві до роковин вторгнення до України готують концерт за участю Путіна
Як очікується, мітинг-концерт відбудеться у Лужниках.
© РИА Новости
У Москві на стадіоні "Лужники" готується великий мітинг-концерт за участю президента Росії Владіміра Путіна. Про це
У матеріалі йдеться про те, що захід відбудеться 22 лютого, тоді як початок повномасштабного вторгнення РФ відбувся 24 лютого.
Очікується, що учасниками мітинг-концерту стануть до 200 тисяч людей.
Крім основної сцени біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також виставку техніки російської армії.
Богдан Затула, ZN.ua