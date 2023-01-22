Перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції "СВО" - Юсов
У ГУР розповіли про особливості поточного етапу протистояння
Перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції так званої "СВО". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного
"Росія сьогодні публічно дозріла, щоб готувати своє населення до життя в стані війни. Однак вільний світ рішення прийняв: загарбник має зазнати поразки, Україна — перемогти. Тому ведеться робота з ослаблення російського супротивника з усіх напрямків", - сказав Юсов.
Фахівець стверджує, що світ зробив колосальні кроки щодо зміни ставлення до війни в Україні та своєї готовності допомагати нашій державі перемогти загарбника.
"Донбас, Соледар, Бахмут, Кремінна, наступ на Оріхів - один з небагатьох напрямків, де рашисти зосередили більшість своїх можливостей. План окупантів по Бахмуту на сьогоднішній день не вдався і не вдасться. У Запорізькому напрямку росіяни перейшли до стратегічної оборони та намагаються.При цьому нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусії є російською інформаційно-психологічною операцією", - додав представник ГУР.