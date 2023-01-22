Перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції "СВО" - Юсов

У ГУР розповіли про особливості поточного етапу протистояння

Перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції
© Укрінформ

Перехід росіян до затяжної війни означає визнання краху концепції так званої "СВО". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону:

"Росія сьогодні публічно дозріла, щоб готувати своє населення до життя в стані війни. Однак вільний світ рішення прийняв: загарбник має зазнати поразки, Україна — перемогти. Тому ведеться робота з ослаблення російського супротивника з усіх напрямків", - сказав Юсов.

Фахівець стверджує, що світ зробив колосальні кроки щодо зміни ставлення до війни в Україні та своєї готовності допомагати нашій державі перемогти загарбника.

"Донбас, Соледар, Бахмут, Кремінна, наступ на Оріхів - один з небагатьох напрямків, де рашисти зосередили більшість своїх можливостей. План окупантів по Бахмуту на сьогоднішній день не вдався і не вдасться. У Запорізькому напрямку росіяни перейшли до стратегічної оборони та намагаються.При цьому нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусії є російською інформаційно-психологічною операцією", - додав представник ГУР.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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