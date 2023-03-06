Підтримувала РФ та їздила на концерт Лепса до Криму: скандальна блогер отримала нагороду з рук Буданова, фото

В Офісі президента України провели зустріч з українськими інстаграм-блогерами. Серед запрошених до ОП виявилася блогерка Ксюша Манекен, яка раніше неоднозначно висловлювалася щодо російської окупації Криму, а також Евеліна Андрієвська, яка у 2015 році розповідала, що злочинна українська влада бомбить безневинний Донбас, інформує Апостроф .

Це викликало критику мережі, повідомляє "Апостроф".

Так, 23-річна Евеліна Андрієвська офіційно є студенткою Київського національного торговельно-економічного університету, навчається на факультеті готельно-ресторанного бізнесу.

Дівчина ніде не працює, проте серед її здобутків – титул віцеміс університету.

Варто зазначити, що у 2015 році її проукраїнська позиція була досить сумнівною – на своїй сторінці у соцмережі блогерка зробила репост повідомлення про вибух боєприпасу у Донецьку, звинувативши у цьому українську владу.

"Така вона, ця слава України? Це не просто точка "У", це точка в довірі та надії", - написала тоді вона в коментарі до посту.

Крім того, через 4 роки після окупації Криму, 2018 року дівчина їздила на півострів на концерт Григорія Лепса. А мати Евеліни одружена з власником мережі цирків, які також працюють і в окупованій Євпаторії.