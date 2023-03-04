Німецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танків

Гендиректор концерну сподівається отримати рішення з цього приводу протягом кількох місяців, інформує ZN.ua.

Німецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танків
© Rheinmetall

Німецький збройний концерн Rheinmetall хоче збудувати завод в Україні, передає Spiegel з посиланням на інтерв’ю керівника компанії Арміна Паппергера газеті Rheinische Post. Вказано, що з цього приводу вже ведуться переговори.

«Завод Rheinmetall може бути відкритий в Україні приблизно за 200 мільйонів євро. Він міг виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Переговори з українським урядом є «багатообіцяючими», — сказав Паппергер.

Очільник концерну сподівається, що рішення буде прийняте «протягом наступних двох місяців». При цьому Паппергер впевнений, що завод можна буде захистити від нальотів російської авіації. Зокрема, він зазначив, що «захист протиповітряною обороною не складе труднощів».





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