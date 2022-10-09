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2022-10-09
Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні
Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів і їхню військову техніку в повномасштабній війні. Окупаційне військо країни-терориста РФ вже втратило близько 62 500 осіб, 2486 танків та 5133 бойових броньованих машин, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 9 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
- танків ? 2486 (+14) од,
- бойових броньованих машин ? 5133 (+22) од,
- артилерійських систем – 1477 (+18) од,
- РСЗВ – 348 (+3) од,
- засоби ППО ? 180 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 235 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
- крилаті ракети ? 247 (+1),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
- спеціальна техніка ? 136 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф