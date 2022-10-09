Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів і їхню військову техніку в повномасштабній війні. Окупаційне військо країни-терориста РФ вже втратило близько 62 500 осіб, 2486 танків та 5133 бойових броньованих машин, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 9 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2486 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ? 5133 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1477 (+18) од,
  • РСЗВ – 348 (+3) од,
  • засоби ППО ? 180 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 235 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
  • крилаті ракети ? 247 (+1),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
  • спеціальна техніка ? 136 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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