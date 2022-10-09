Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів і їхню військову техніку в повномасштабній війні. Окупаційне військо країни-терориста РФ вже втратило близько 62 500 осіб, 2486 танків та 5133 бойових броньованих машин, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 9 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України: