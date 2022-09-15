Окупанти тікають із Харківської області та концентрують сили на Донбасі: актуальна карта війни в Україні

Ворожі війська намагаються уникнути контрнаступу ЗСУ на півдні країни, завдаючи ударів по гідравлічних спорудах Кривого Рогу – в той же час вони поспішно залишають Харківську область, відступаючи до російських кордонів і переміщуючи техніку на Донбас, інформує Апостроф .

Актуальні карти бойових дій в Україні опублікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

Харківщина

За даними карт, український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує зменшувати російські сили та загрожувати артилерії та ППО росіян.

За спостереженнями аналітиків, інтенсивність російських артилерійських атак на Харків значно знизилася - ймовірно, ЗСУ контрнаступом сприяла погіршенню здатності російських військ проводити регулярні артилерійські удари по центру міста, оскільки війська РФ були витіснені на схід до річки Оскол і на північ до кордонів Росії.

Водночас, аналітики стверджують і про активні бойові дії, які ведуть з території Харківської області на зосередження сил росіян у сусідніх областях.

Зокрема, ведуться бої за Лиман, Білогорівку та у найближчих населених пунктах до Сіверська. При цьому росіяни намагалися атакувати у Спорному, щоб додати нових проблем ЗСУ у Білогорівці.

Донбас

За інформацією ISW, ворожі війська продовжують атакувати Донецьку область. За словами противника, рашисти нібито взяли під контроль села Михайлівку та Михайлівку Другу, що знаходяться поблизу Бахмута, де зараз неспокійно, як і поблизу північних околиць Донецька. Продовжуються і регулярні артилерійські обстріли території з боку російських загарбників.

На Луганщині ситуація також складна, адже окупанти також відключили мешканцям ще й мобільний інтернет. Ймовірно, це було зроблено для більшого впливу російської пропаганди на місцевих. Важливим є той факт, що багато росіян і колаборантів намагаються якнайшвидше втекти з області в РФ .

Південь

Аналітики зазначають, що минулої доби росіяни обстрілювали лінію розмежування фронту в Запорізькій області, але спроб настання не було зафіксовано. В ISW припускають, що українські війська, можливо, будуть накопичувати сили в регіоні, щоб наступати на Орєхово чи Нестерянку, однак офіційних даних Генштабу щодо цієї інформації немає, як і про те, чи справді була звільнена від окупантів Кисельівка (перебуває за 23 кілометри від Херсона).

Водночас міжнародні аналітики стверджують, що прицільний удар РФ по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу є спробою зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні (розширення плацдарму через річку в районі Давидова Брода) та завадити українській армії просуватися через річку Інгулець.

При цьому ЗСУ продовжують регулярно знищувати російські укріпрайони, склади з БК та інші зосередження сил ворога.

Найбільш активними напрямками на півдні аналітики виділяють: північно-західні околиці Херсона, український плацдарм на Інгульці та південні кордони Херсонської та Дніпропетровської областей.