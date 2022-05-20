Непокоренные люди: боец "Азова" опубликовал эпичные фото из руин "Азовстали"

Боец "Азова" Дмитрий Козацкий опубликовал уникальные фотографии будней защитников Мариуполя, которые почти три месяца полномасштабной роSSийско-украинской войны жили в подземельях завода "Азовсталь", информирует Апостроф .

Об этом он сообщил в своем твиттере и оставил ссылку на фотоархив.

Сейчас Козацкий находится во вражеском плену в связи с проведением операции по спасению защитников Мариуполя, поэтому просит отправить фото украинских героев на все журналистские премии и фотоконкурсы для того, чтобы о них узнал мир. Также ему было бы приятно после освобождения получить какую-нибудь награду за свои фотоработы.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - написал он.

Украинские герои жили в бесчеловечных условиях более 80 дней, только чтобы защитить родную страну, оттянуть силы врага на себя и дать шанс другим подразделениям ВСУ перегруппироваться и успешно уничтожать оккупантов.