Полиция задержала жителя Бучанского района, который во время оккупации сотрудничал с захватчиками

Правоохранители задержали злоумышленника, который во время оккупации роSSийскими захватчиками Бучанского района Киевской области сотрудничал с врагом. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель села Лубянка Бучанского района предоставлял роSSийским захватчикам информацию о местах жительства военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года, и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли оказывать сопротивление оккупантам.

В частности, по данным полиции, злоумышленник предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего военный был подвергнут пыткам.

«Кроме того, известно, что подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал роSSийским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью осуществления обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие доказательства.

«В дальнейшем предатель был завербован роSSийскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины», - сообщили в Нацполиции.

По результатам проведения следственных действий задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена), и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.