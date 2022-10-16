ЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області

Знищено чотири комплекси С-300.

ЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали ударів по скупченню військової техніки та живої сили окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - зазначив Федоров у Telegram.

Останніми днями у Запорізькій області:

  • у районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси С-300;
  • неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
  • у Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
  • у Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
  • у Пологах– до 30 поранених окупантів;
  • у районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.


Анна Конюченко, ZN.ua





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