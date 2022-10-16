ЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області

Українські військові завдали ударів по скупченню військової техніки та живої сили окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - зазначив Федоров у Telegram.

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