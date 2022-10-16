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2022-10-16
ЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області
Знищено чотири комплекси С-300.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Українські військові завдали ударів по скупченню військової техніки та живої сили окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - зазначив Федоров у
Останніми днями у Запорізькій області:
- у районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси С-300;
- неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів;
- у Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців;
- у Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника;
- у Пологах– до 30 поранених окупантів;
- у районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих.
Анна Конюченко, ZN.ua