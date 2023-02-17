Колаборант у рясі: За сотню захисників Україна віддала Росії "священнослужителя" УПЦ МП

Для того, щоб повернути з полону сто українських захисників, Україна віддала Російській Федерації "колаборанта в рясі", священнослужителя УПЦ МП. Раніше його засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це розповів в ефірі телемарафону представник ГУР МОУ Андрій Юсов, інформує Апостроф.

"Вчора, щоб повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою було передано одного колаборанта, так званого священнослужителя Московського патріархату, який сприяв окупантам, він зливав різну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори". РФ запитала, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за це допомогло повернути наших захисників додому", – розповів він, додавши, що ця робота триватиме.

Видання "Українська правда" розповіло про те, що "колаборант у рясі" - це настоятель Свято-Казанського приходу Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Микола Зірка. Його засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.







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