Українські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – Генштаб

Українські бійці вдарили по чотирьох складах і 30 районах зосередження техніки, зброї та солдатів РФ – Генштаб
Фото ілюстративне
© Мар'ян Кушнір/Радіо Свобода

Українські захисники протягом середи, 12 жовтня, завдали більше 40 нових ударів по позиціях і об'єктах російської армії на території нашої держави, а також знищили більше десятка ворожих повітряних цілей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, інформує ZN.ua.

Зокрема, наша авіація атакувала більше 20 районів концентрації озброєння і бойової техніки військ РФ та шість їхніх зенітних ракетних комплексів.

Ракетні й артилерійські сили завдали вогневого ураження по ще трьох пунктах управління окупантів, чотирьох складах із боєприпасами і десяти районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки противника. Ударів також зазнали позиції засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та інші об'єкти росіян.

У Генштабі підсумували, що протягом доби бійці української ППО збили десять безпілотників іранського виробництва Shahed-136 і чотири гелікоптери загарбників.

Чергові атаки російських військових було відбито в районах восьми населених пунктів: Новосадового, Бахмутського, Іванграда, Бахмута, Соледара, Спірного, Майорська і Красногорівки.

12 жовтня ворожа армія зменшила кількість ракетних обстрілів, порівняно з попередніми двома днями, однак повністю не припинила атакувати українську критичну інфраструктуру й житлові квартали. Агресор завдав три ракетні й чотири авіаційні удари, а також здійснив до десяти обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього постраждали об'єкти й мирні жителі понад десяти населених пунктів, зокрема Малих Щербаків, Очакова, Нікополя й Мирного. Під російський вогонь також потрапила інфраструктура в Запорізькій та Миколаївській областях.


Максим Царук, ZN.ua





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