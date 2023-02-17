Обмін 16 лютого: За сотню своїх військових Україна віддала одного «священнослужителя» УПЦ МП

Для того, аби повернути додому із російського полону 100 наших захисників, Україна віддала росіянам колаборанта в рясі із УПЦ МП. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

«Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був, лише це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати», – заявив Юсов в ефірі телемарафону.