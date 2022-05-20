На Юрия Шевчука из ДДТ составили протокол после резких слов о президенте во время концерта

В РоSSии на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол об административном правонарушении. Музыкант во время выступления в Уфе сказал: "Родина – это не ж*па президента", информирует Апостроф .

Как рассказал директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев, сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали певца от остальных участников коллектива и в течение часа "вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины".

Фото: instagram.com/ddt_band

"У них было даже желание задержать "Наше все", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чем вы сами можете догадаться) и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас делится впечатлениями о концерте", - добавил он.

18 мая на концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался против войны в Украине, назвав Путина "Цезарем" с наполеоновскими планами.

"Сейчас убивают в Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Гибнет молодость РоSSии и Украины, гибнут старики, женщины и дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря? Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

Публика в зале встретила это утверждение овациями и одобрительными возгласами.