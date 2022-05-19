Журналист Остап Дроздов заявил, что россия присвоила много культурных аспектов Украины

Журналист Остап Дроздов заявил, что россия присвоила много культурных аспектов Украины

Украинский писатель и журналист Остап Дроздов объяснил, что у россии нет своей культуры: все аспекты были заимствованы у других народов, в том числе и у Украины.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».

«россия – глобальный цивилизационный вор. Если вы посмотрите на то, кем они себя видят и чем они обосновывают свою псевдо историчность, то вы увидите обширный список украденного и чужого, и в первую очередь у нас», - отметил Остап Дроздов.

По словам эксперта, большая часть какой-либо роSSийской атрибутики взята еще из Киевской Руси, к которой они не имеют никакого отношения.

«Как паразит, который селится в организме и за счет этого организма живет, так и россия живет за счет всего ворованного. Большинство великих империй (Британская, Римская и т.д.), они были велики за счет сильного культурного центра, который всегда, когда империя приходила на колонизированные территории, подтягивал колонии под себя», - подчеркнул Остап Дроздов.

Как отметил эксперт, россия – это противоположный пример таким империям: она не имеет своего собственно сформированного культурного центра – все культурные аспекты она позаимствовала у других народов: начиная с православия и Киевской Руси и заканчивая борщом.


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