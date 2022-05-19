«Иногда нет другого выхода, как быть риторически оскорбительным» — посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться так же быстро, как и в случае Швеции и Финляндии. В первую очередь, принятие Украины в НАТО остановит президента РоSSии Владимира Путина от намерений применить ядерное оружие, заявил дипломат в интервью немецкой медиа-группе Funke.

«Если бы Украина была в Альянсе, риск ядерной войны был бы меньше. Тогда Путин знал бы, что если Украину атакуют ядерным оружием, ему следует ожидать ядерного возмездия. Это бы его остановило», – сказал Мельник.

Что же касается членства Украины в Европейском союзе, то оно, по мнению Мельника, возможно в ближайшие десять лет.

«Наша главная цель сейчас – стать кандидатом. Тогда можно приступать к переговорному процессу. Это важное политическое решение», — сказал Мельник, призвав правительство Германии «сыграть жизненно важную роль в этом историческом процессе».

Отвечая на вопрос по поводу недавних резких высказываний в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, посол подчеркнул, что не хотел никого обидеть, но «иногда нет другого выхода, как быть риторически оскорбительным и даже провокационным».

Мельник отметил, что был удивлен тем, что решение о поставках тяжелого вооружения Украине неоднократно откладывалось.

По его словам, похожее удивление испытывали и немцы, принявшие 700 тыс. украинских беженцев, и знающие их трагическую судьбу.

«Люди спрашивали себя: «Почему немецкое правительство не делает достаточно, чтобы остановить эту варварскую войну, которую ведет РоSSия?», - добавил Мельник и поблагодарил немецкий народ за поддержку украинцев.

Также посол Украины призвал правительство Германии сотрудничать с Францией для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Мы предполагаем, что и Германия, и Франция смогут и дальше играть здесь роль посредника», – сказал Мельник и добавил, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон должны поразмыслить, как использовать опыт последних лет для прекращения войны.