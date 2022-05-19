Еще один курорт на Азовском море РоSSии не нужен: что кроется за планами разрушить «Азовсталь»

РоSSия упустила возможность получать экономическую выгоду из Мариуполя, информирует ZN.ua.

Еще один курорт на Азовском море РоSSии не нужен: что кроется за планами разрушить «Азовсталь»
© t.me/polkazov

Объявленный роSSийскими оккупантами план превращения Мариуполя в центр туризма после полного уничтожения основного экономического центра города – металлургического комбината «Азовсталь» — свидетельствует о вреде, который роSSийские войска нанесли себе и планам из-за уничтожения Мариуполя, отмечают аналитики американского Института изучения.

«Еще один курортный город на Азовском море РоSSии не нужен. Но нужна такая жесткая валюта, которую производил завод «Азовсталь». Это объявление олицетворяет пирровые победы (победа, равнозначная поражению, - ред.), которые одержали роSSийские войска в Украине, в той мере, в какой они одержали победы вообще», - отмечают аналитики института.

В то же время, Кремль может надеяться компенсировать потерю доходов от «Азовстали» и другой разрушенной инфраструктуры в Украине за счет прибыли от захваченной Запорожской атомной электростанции. Так, вице-премьер-министр РоSSии Марат Хуснуллин во время своего визита в Мелитополь 18 мая заявил, что "Запорожская АЭС будет работать исключительно на РоSSию и будет продавать электроэнергию Украине ".

«Это заявление является четким признанием Россией того, что в конце этой войны будет независимая Украина и РоSSия стремится восстановить свои энергетические рычаги влияния на Украину. Это также усиливает неотложность помощи Украине восстановить контроль над городом Энергодар и остальной ее оккупированной территории, чтобы предотвратить это обновленное экономическое рабство», - подчеркивают в ISW.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Блок рекламы


Похожие новости
Есть только один вариант примирения с Россией — АрестовичЕсть только один вариант примирения с Россией — Арестович
Провокация на границе с Украиной: в РоSSии заявили о жертвах среди мирного населения, фотоПровокация на границе с Украиной: в РоSSии заявили о жертвах среди мирного населения, фото
Наступление армии Украины на Харьковщине: освобожден еще один населенный пункт – ГенштабНаступление армии Украины на Харьковщине: освобожден еще один населенный пункт – Генштаб
В Черном море находятся 4 боевых корабля РФ с более 30 крылатыми ракетамиВ Черном море находятся 4 боевых корабля РФ с более 30 крылатыми ракетами
ISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победуISW: РоSSии не удается выставить эвакуацию защитников "Азовстали" как свою победу
РоSSии нужна Украина без украинцев - Владимир КличкоРоSSии нужна Украина без украинцев - Владимир Кличко
Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»
ЕС готовится направить замороженные активы РоSSии на восстановление Украины — BloombergЕС готовится направить замороженные активы РоSSии на восстановление Украины — Bloomberg
В Херсонской области солдаты РФ силой открывают турбазы, чтобы «отдохнуть» на море — ДенисоваВ Херсонской области солдаты РФ силой открывают турбазы, чтобы «отдохнуть» на море — Денисова
Нужен новый Чаплин, который докажет, что кинематограф перестал быть немым — ЗеленскийНужен новый Чаплин, который докажет, что кинематограф перестал быть немым — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости