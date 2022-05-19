Еще один курорт на Азовском море РоSSии не нужен: что кроется за планами разрушить «Азовсталь»
РоSSия упустила возможность получать экономическую выгоду из Мариуполя, информирует
Объявленный роSSийскими оккупантами план превращения Мариуполя в центр туризма после полного уничтожения основного экономического центра города – металлургического комбината «Азовсталь» — свидетельствует о вреде, который роSSийские войска нанесли себе и планам из-за уничтожения Мариуполя,
«Еще один курортный город на Азовском море РоSSии не нужен. Но нужна такая жесткая валюта, которую производил завод «Азовсталь». Это объявление олицетворяет пирровые победы (победа, равнозначная поражению, - ред.), которые одержали роSSийские войска в Украине, в той мере, в какой они одержали победы вообще», - отмечают аналитики института.
В то же время, Кремль может надеяться компенсировать потерю доходов от «Азовстали» и другой разрушенной инфраструктуры в Украине за счет прибыли от захваченной Запорожской атомной электростанции. Так, вице-премьер-министр РоSSии Марат Хуснуллин во время своего визита в Мелитополь 18 мая заявил, что "Запорожская АЭС будет работать исключительно на РоSSию и будет продавать электроэнергию Украине ".
«Это заявление является четким признанием Россией того, что в конце этой войны будет независимая Украина и РоSSия стремится восстановить свои энергетические рычаги влияния на Украину. Это также усиливает неотложность помощи Украине восстановить контроль над городом Энергодар и остальной ее оккупированной территории, чтобы предотвратить это обновленное экономическое рабство», - подчеркивают в ISW.