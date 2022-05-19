Объявленный роSSийскими оккупантами план превращения Мариуполя в центр туризма после полного уничтожения основного экономического центра города – металлургического комбината «Азовсталь» — свидетельствует о вреде, который роSSийские войска нанесли себе и планам из-за уничтожения Мариуполя, отмечают аналитики американского Института изучения.

«Еще один курортный город на Азовском море РоSSии не нужен. Но нужна такая жесткая валюта, которую производил завод «Азовсталь». Это объявление олицетворяет пирровые победы (победа, равнозначная поражению, - ред.), которые одержали роSSийские войска в Украине, в той мере, в какой они одержали победы вообще», - отмечают аналитики института.

В то же время, Кремль может надеяться компенсировать потерю доходов от «Азовстали» и другой разрушенной инфраструктуры в Украине за счет прибыли от захваченной Запорожской атомной электростанции. Так, вице-премьер-министр РоSSии Марат Хуснуллин во время своего визита в Мелитополь 18 мая заявил, что "Запорожская АЭС будет работать исключительно на РоSSию и будет продавать электроэнергию Украине ".