Провокация на границе с Украиной: в РоSSии заявили о жертвах среди мирного населения, фото

РоSSийские оккупанты устроили 18 мая очередную провокацию, обстреляв села Теткино и Алексеевка Курской области вблизи границы с Украиной. 19 мая Теткино снова обстреляли, роSSийские власти утверждают, что это - "атака врага", есть погибший.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, информирует Апостроф .

По его данным погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, есть также несколько раненых. По зданию завода было нанесено несколько ударов.

Кроме того, в поселке также вспыхнуло несколько пожаров, их ликвидируют. Пострадало также несколько домов, есть также неразорвавшиеся снаряды.