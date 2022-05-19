Житомирские школьники больше не будут учить русский язык

Однако учителя русского языка без работы не останутся.

В Житомире школьники больше не будут учить русский язык. Со следующего учебного года его заменят другими занятиями по выбору родителей учащихся, сообщила главная специалистка городского департамента образования Ольга Ермакова в комментарии "Суспільному".

"Педагогические советы учебных заведений рассмотрят замену часов изучения русского языка теми предметами, которые захотят родители учащихся. Это может быть любой предмет учебного плана конкретного заведения", – рассказала Ольга Ермакова.

В Житомире русский язык преподавали в 40 классах около 10 школ. После нападения РоSSии на Украину учителя некоторых школ приостановили преподавание русского языка, а со следующего учебного года предмет полностью исчезнет.

"Учителя могут преподавать предметы, имеющие художественную составляющую, поэтому они будут дозагружены предметами "искусство", факультативными курсами, связанными с театром, живописью, музыкой", - сообщила Ермакова. Она также добавила, что таким образом люди получат возможность продолжать работать.

Выбирать предметы, которые заменят освобожденные учебные часы по русскому языку, будут сами школы. Однако отмечается, что в школах будет возможность проводить индивидуальные или групповые консультации по русскому языку для детей, которым это необходимо.

Часы, которые освободятся после прекращения преподавания русского языка также планируют использовать для того, чтобы наверстать часть дистанционного обучения.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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